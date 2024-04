Alto contraste

Um lago nos alpes do sul da Alemanhaficou completamente roxo após a movimentação de bactérias vermelhas até a superfície da água. De acordo com autoridades em meio ambiente, o fenômeno é natural e as microorganismos devem voltar para o fundo do lago em breve.