Líder de centro-direita, Luís Montenegro é anunciado como primeiro-ministro de Portugal

O representante da centro-direita de Portugal, Luís Montenegro, 51 anos, foi convidado pelo presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, a ser o novo primeiro-ministro do país, na madrugada desta quinta-feira (21). Montenegro é líder da coligação Aliança Democrática (AD) e ganhou as eleições parlamentares em 10 de março. Ele assume o cargo no lugar do socialista António Costa, que exerceu o posto desde 2015 e renunciou, em novembro de 2023, após ser alvo de investigação de corrupção. A cerimônia de posse deve acontecer na primeira semana de abril.