Mais de 700 mil casas e estabelecimentos estão sem energia após tempestade nos EUA

As fortes tempestades que atingiram o nordeste dos Estados Unidos deixaram mais de 700 mil casas e estabelecimentos sem energia elétrica. As chuvas causaram alagamentos em West Virginia, o que resultou no bloqueio de vias e na suspensão do transporte público. A previsão é que o tempo ruim continue até o final da semana.