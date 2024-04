Alto contraste

Uma adolescente pulou 40 degraus em menos de quatro segundos para fugir de um criminoso armado com um faca, no Rio de Janeiro. O homem disse "bom dia" e pediu que ela não gritasse. A menina voltava de um encontro com a tia e iria passar em casa para vestir o uniforme, quando se deparou com o criminoso.