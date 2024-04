Mergulhadores recuperam caixa-preta do navio cargueiro que derrubou ponte em Baltimore

Alto contraste

Mergulhadores recuperaram a caixa-preta do navio cargueiro envolvido no acidente que derrubou uma ponte na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, na madrugada da última terça-feira (26). As informações foram confirmadas na madrugada desta quarta-feira (27), pela equipe de resgate, que continua à procura das seis vítimas — agora já consideradas mortas, pelas horas passadas na água geladas, de até 8ºC. O Conselho Nacional de Segurança dos Transportes do país irá investigar o uso de combustível impróprio pela embarcação, que seria a possível causa da falta de energia que causou o acidente.