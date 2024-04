Governo israelense nega pedido de ministro para que eleições sejam antecipadas para setembro Benny Gantz, membro do gabinete de guerra, é o principal adversário político de Benjamin Netanyahu

O governo israelense negou o pedido de Benny Gantz, principal adversário de Benjamin Netanyahu e membro do gabinete de guerra, para que as eleições legislativas sejam antecipadas para setembro deste ano. O argumento é que uma votação nesse momento paralisaria o combate contra os terroristas do Hamas.