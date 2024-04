Motociclistas ajudam viatura da PM em pane elétrica no Rio de Janeiro Agentes preferiram não esperar o reboque e conseguiram chegar no batalhão graças à ajuda

Cena inusitada na zona sul do Rio de Janeiro. Uma viatura da Polícia Militar teve uma pane elétrica, na última quarta-feira (27), e os motociclistas que passavam pela região ajudaram a levar o carro até o batalhão do Leblon, no Rio de Janeiro.

Os agentes preferiram não esperar o reboque para evitar engarrafamento no local e contaram com o "empurrão" dos motoqueiros.