Mulher acusa garçom de tirar fotos dela em banheiro de restaurante, e ele foge; assista

Uma mulher acusou um garçom de um restaurante de importunação sexual em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, na noite desta quarta-feira (27). Segundo a vítima, o homem tirou fotos dela no banheiro do estabelecimento. As câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito acessa o corredor dos sanitários depois da moça. O celular foi apreendido e deve passar por perícia.