'Netanyahu perdeu muita popularidade ao longo dos mais de 100 dias de guerra', diz especialista Pesquisas de opinião em Israel demonstram a perda de apoio do atual Primeiro Ministro para as próximas eleições

Giovana Branco, especialista em relações internacionais, afirmou em entrevista para a Record News que as pesquisas de opinião em Israel indicam que Benjamin Netanyahu perdeu muita popularidade ao longo dos mais de 100 dias de conflito com o grupo terrorista Hamas. Isso tem dado espaço para seus opositores. Nesta quarta-feira (3), Benny Gantz, membro do gabinete de guerra, solicitou que as eleições legislativas de Israel fossem antecipadas. No entanto, o pedido foi negado pelo governo israelense, liderado pelo Primeiro Ministro e adversário de Benny, Benjamin Netanyahu.