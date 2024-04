Número de mulheres com carteira de motorista profissional aumenta 10% em São Paulo em 2023 Segundo o Detran, crescimento está relacionado à maior participação feminina no mercado de trabalho

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O número de mulheres com carteira de motorista profissional no estado de São Paulo aumentou 10% em 2023, na comparação com 2022 — que teve 1,54 milhão de registros. Os dados são do Detran-SP (Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo), que credita o crescimento à presença cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho.