Celso Russomanno discute com seguranças para liberar entrada de políticos em reunião do Mercosul Alfredo Olmedo, representante de Javier Milei, havia contratado agentes para impedir entrada de parlamentares de outros países

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em sessão parlamentar do Mercosul realizada nesta semana no Uruguai, Alfredo Olmedo, representante de Javier Milei e presidente rotativo da organização, contratou uma equipe de seguranças particulares para impedir a entrada de parlamentares de outros países. A comitiva brasileira, liderada pelo deputado federal Celso Russomanno (Republicanos), precisou discutir com os seguranças para liberar a entrada dos políticos.