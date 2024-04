Passageiros se revoltam ao serem impedidos de sair de avião durante manutenção de quatro horas

Alto contraste

Passageiros de um voo de São Paulo com destino a Salvadorforam impedidos de sair da aeronave por mais de quatro horas, devido a uma manutenção que acabou levando mais tempo do que o esperado. O incidente ocorreu no aeroporto de Guarulhos e resultou no cancelamento do voo. Segundo relatos, os funcionários demoraram para explicar o que estava acontecendo aos passageiros, que ficaram revoltados.