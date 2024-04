Peru é condenado por violar direitos ambientais em cidade mineradora

Alto contraste

A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Peru, na última sexta-feira (22), por violar os direitos a um meio ambiente saudável em La Oroya. Em 2006, a cidade mineradora foi classificada como uma das dez mais poluídas do mundo, devido à fundição de metais pesados. Embora a metalurgia seja o motor da economia no local, também é responsável por adoecer os habitantes. Segundo a Federação Internacional de Direitos Humanos, em 2013, quase todas as crianças menores de 12 anos em La Oroya tinha níveis elevados de chumbo no sangue.