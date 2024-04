Pesquisa mostra como os brasileiros enxergam os atos ocorridos em 8 de janeiro

Alto contraste

Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira (29) pelo Datafolha mostrou o que os brasileiros acham sobre os atos de invasão e depredação das sedes dos três poderes, no dia 8 de janeiro de 2023. Segundo a análise, para 30% dos entrevistados o incidente foi uma tentativa de golpe de Estado, 65% consideram que foram atos de vandalismo e 5% não souberam responder. O levantamento também abordou sobre a possibilidade de anistia para os envolvidos, com 65% sendo contra e 31% a favor. Segundo o instituto, 2.002 pessoas, com idade mínima de 16 anos, foram entrevistadas em 147 municípios do país.