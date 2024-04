PF prende quadrilha de nigerianos que recrutava 'mulas do tráfico' na Galeria do Rock, em SP Pessoas ingeriam capsulas de cocaína e ficavam com mais de 1 kg do entorpecente no organismo para levar para a Europa

Record News| 25/03/2024 - 10h41 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share