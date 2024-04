Polícia segue em busca do chinês que foi resgatado do mar e fugiu do hospital de cueca Homem foi flagrado vagando pelas ruas de Santos, no litoral de São Paulo, usando apenas roupas íntimas e uma manta térmica

28/03/2024

