Polícia do RJ investiga crime que matou empresário com mais de 30 tiros

A polícia do Rio de Janeiro investiga os motivos do crime que matou Carlos Henrique Pinto, dono de uma padaria em Belford Roxo. O empresário foi morto com mais de 30 tiros na frente do comércio. A suspeita é que ele tenha se recusado a pagar uma taxa de segurança para milicianos que dominam a área. Eles controlam a venda de drogas, transporte regular e serviços nas comunidades.