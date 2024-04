Polícia prende casal bêbado que dormiu em praia e perdeu filhos

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um casal foi preso em uma praia no Condado de Volusia, na Flórida (EUA), após perder seus filhos de 5 e 7 anos, enquanto dormiam alcoolizados. Os dois dormiam há mais de uma hora e acordaram somente com os gritos dos policiais, que foram chamados após uma denúncia de outro banhista, que avistou as crianças correndo sozinhas. Sem entender o que estava acontecendo, o casal procurou pelos filhos na água. Ao serem levados até a viatura, o homem tentou fugir da prisão, porém foi detido pelos agentes. Timothy Stephens, 27, e Alyssia Langley, 27, foram presos por negligência infantil, embriaguez na praia e tentativa de fuga da polícia. As crianças foram encontradas em uma piscina de um hotel e entregues ao avô no dia seguinte. Esse caso aconteceu em 16 de fevereiro.