Político morre após varanda cair durante comemoração de eleições na Turquia

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um político do Partido Popular Republicano, que venceu as eleições municipais, morreu em uma festa de celebração após a varanda em que estava despencar do prédio, no último domingo (31). Mehmet Palaz tinha 60 anos e era vice-presidente do partido no distrito de Tavas, onde comemorava a vitória. Oito pessoas ficaram feridas no acidente, sendo três em estado grave.