Primeiro-ministro britânico participa de treino de críquete e passa vergonha Rishi Sunak foi ao estádio, na Inglaterra, para anunciar um novo investimento de mais de R$ 220 milhões no esporte

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, passou por um momento vergonhoso durante uma visita a um estádio de críquete na Inglaterra. O político participou de uma sessão de treinos com importantes jogadores ingleses e acabou errando algumas bolas consideradas fáceis lançadas para ele. Sunak foi ao local para anunciar um investimento de mais de R$ 220 milhões no esporte, muito popular no país.