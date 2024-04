Profissionais de saúde da rede pública serão contratados em regime CLT em Novo Gama, no Entorno do DF Município de Goiás fez parceria com uma associação que gerenciará os novos contratos

Os profissionais de saúde da cidade de Novo Gama, em Goiás, no Entorno do Distrito Federal, passarão a ser contratados em regime CLT. A decisão foi tomada, pois os contratos anteriores não garantiam os direitos trabalhistas dos colaboradores, já que não tinham vínculo com o empregador. A prefeitura firmou uma parceria com a Associação Saúde em Movimento, que gerenciará os novos contratos.