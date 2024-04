Quase mil crianças de até quatro anos morreram engasgadas no Brasil desde 2020 Manobra em que adulto bate de leve nas costas do bebê pode salvar a vida dele

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Desde 2020, 923 crianças com até quatro anos morreram engasgadas no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. Somente entre janeiro e fevereiro deste ano, 18 bebês já perderam a vida por esse motivo. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros salvaram, em média, dois bebês engasgados por dia, no último ano. Na manobra para salvar a criança, é preciso que o adulto a segure de barriga para baixo, incline levemente sua cabeça e, com calma, bata em suas costas.