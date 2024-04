Record News contra dengue: obras viram focos de mosquito transmissor da dengue

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As chuvas inesperadas e intensas que estão atingindo várias regiões do Brasil estão tornando as obras um novo foco de reprodução dos mosquitos que transmitem a dengue. Por isso, algumas equipes em canteiros tiveram que adicionar um novo trabalho na rotina. O gerente-executivo Excelência Operacional, Diego Piva, afirmou que pelo menos duas vezes durante o turno, uma equipe verifica se existe algum foco do mosquito na construção.

Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o número (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.