Com reeleição, Putin se perpetua no poder 'de uma forma sem precedentes', afirma professor

A sucessão ininterrupta do governo de Vladimir Putin como presidente da Rússia demonstra um poder de forma sem precedentes, para o analista de relações internacionais Felipe Vidal. Eleito para seu quinto mandato, neste domingo (17), Putin lidera o país desde 2000 — seu mandato acaba em 2036. Vidal lembra da popularidade do presidente no país, por ser um dos responsáveis pela reestruturação do território após a queda da União Soviética, porém não justifica a vitória avassaladora de mais de 87% dos votos. “Isso tem muito mais a ver com a prisão dos opositores e a manipulação eleitoral que ele promove”, conclui.