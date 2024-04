Reeleito, Putin deve fazer um mandato 'mais do mesmo', opina especialista Presidente ganhou as eleições pela quinta vez no último domingo (17), com mais de 87% dos votos

Record News| 18/03/2024 - 16h48 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share