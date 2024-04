Reféns soltos pelo grupo terrorista Hamas falam pela primeira vez após meses em cativeiro

Alto contraste

Alguns dos reféns que foram soltos pelo grupo terrorista Hamas se pronunciaram pela primeira vez em uma coletiva de imprensa no parlamento de Israel. Uma das sequestradas no dia 7 de outubro, Sharon Cunio contou que tanto homens quanto mulheres sofreram abuso sexual no cativeiro. Ela ainda disse que os reféns vivem em situações precárias: "136 pessoas aguardam em túneis, sem oxigênio, comida, água nem esperança”.