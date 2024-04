Reforma no conselho da ONU é necessária para superar impasses em Gaza e na Ucrânia, diz professor Recentes vetos no Conselho de Segurança das Nações Unidas atrasam resoluções que podem acabar com conflitos

Record News| 23/03/2024 - 11h09 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share