Região Sul sofre com fortes chuvas e rajadas de vento de até 140 km/h Mudança de clima ocorreu devido à chegada de uma frente fria vinda do Uruguai

Nas últimas 12 horas, o Rio Grande do Sul sofreu com fortes pancadas de chuva, com volume de mais de 100 milímetros. Além disso, o Estado registrou rajadas de vento de até 140 km/h. Segundo Naiana Araújo, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, a mudança de clima ocorreu devido à chegada de uma frente fria vinda do Uruguai.