Rússia diz ter comprovação de envolvimento da Ucrânia com atentado em Moscou

O comitê de investigação da Rússia afirmou ter provas de que a Ucrânia tem ligações com o atentado à casa de show Moscou da semana passada. Segundo a comissão, os autores do atentado teriam recebido dinheiro de "nacionalistas ucranianos". Apesar da acusação veemente, a Rússia ainda não apresentou nenhuma prova concreta. Segundo a nota, um suspeito de estar envolvido no alegado financiamento foi detido. No ataque, pelo menos 140 pessoas foram mortas, incluindo três crianças, e 11 suspeitos foram detidos.