Surto de dengue faz repelente custar até R$ 190 em farmácias da Argentina

Os argentinos estão sofrendo com a falta de repelente nas farmácias em diversas cidades do país devido à alta de casos de dengue. O ministro da saúde argentino, Mario Russo, disse que o problema será resolvido nas próximas semanas. A região metropolitana de Buenos Aires é a mais afetada. Na internet, preço do produto pode chegar aos R$ 190.