Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo seguem com risco de deslizamento de terra Rio de Janeiro tem enfrentado problemas com as fortes chuvas em algumas regiões

Após as fortes chuvas da última semana, Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo, municípios da região serrana do Rio de Janeiro, precisam de mais atenção, pois estão com risco de deslizamento de terra.

Giovanni Dolif, meteorologista, explicou que o solo ficou encharcado com toda a água que caiu no fim de semana. Além disso, a previsão do tempo mostra que ainda há chance de pancadas de chuva, o que pode causar deslizamentos.