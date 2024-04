'Transporte do futuro' atinge mil quilômetros por hora e está sendo testado na Holanda Batizado de Hyperloop, o veículo se move dentro de túneis de dois metros e meio de largura

Um veículo batizado de Hyperloop, que promete fazer viagens tão rápidas quanto um avião, está sendo testado e será inaugurado na Holanda. O "transporte do futuro" se move dentro de túneis de dois metros e meio de largura, que jogam o ar do ambiente para fora, diminuindo a resistência e permitindo uma velocidade de mil quilômetros por hora. O diretor do projeto acredita que, por volta de 2050, a Europa pode ter uma rede de túneis de aproximadamente dez mil quilômetros.