Veículo é apreendido sem porta-malas, traseira e placas em rodovia na Bahia Com a ausência do tanque de gasolina, o combustível estava alocado em um galão externo de 20 litros

Em abordagem feita pela Polícia Rodoviária Federal na BR-324, que interliga o interior do Maranhão à Salvador, um carro foi apreendido, na última quarta-feira (13), devido às condições extremamente precárias em que se encontrava. Segundo a PRF, a situação do veículo causava perigo não somente ao motorista, mas também a outros automóveis e pedestres. Segundo a vistoria, o carro não possuía tração dianteira e traseira, porta traseira e porta-malas, placas dianteira e traseira, além do tanque de gasolina improvisado em um galão externo e o conjunto de pneus estarem totalmente gastos.