Zelensky ignora telefonema de Macron durante reunião

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recebeu um telefonema do líder francês Emmanuel Macron durante uma coletiva de imprensa na quarta-feira (19). Zelensky perguntou ao líder francês se poderia retornar a ligação após a coletiva de imprensa, justamente quando um jornalista questionou se ele havia tratado do tema das crianças ucranianas deportadas com o então presidente dos EUA, Donald Trump.

