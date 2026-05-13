Bauru recebe quinta edição do Sinapro Talks Promovido pelo SINAPRO-SP, evento reunirá, no dia 19 de maio, profissionais do mercado local para discutir o impacto da Reforma Tributária no mercado publicitário

Último evento realizado, em 2025, abordou os temas Licitações Públicas e o uso de IA na Publicidade. Check-in Cidade/Reprodução

O Sinapro-SP realiza, no dia 19 de maio, no Sincomércio, em Bauru (SP), a quinta edição do Sinapro Talks, série de encontros com profissionais do setor que visa debater as principais tendências, inovações e desafios do universo da propaganda.

Com o tema ‘O Impacto da Reforma Tributária no Mercado Publicitário”, o evento vai abordar e mostrar as novas realidades administrativas para a gestão dos negócios, com o objetivo dar mais subsídios às agências nesta fase de transição da Reforma Tributária,

‌



Com a implementação do IVA Dual, composto pela CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços – Federal) e pelo IBS (Imposto sobre Bens e Serviços – Estadual e Municipal).

Embora não haja previsão de aumento imediato na carga tributária, os impactos operacionais serão percebidos já neste primeiro ano, exigindo atenção e preparação das empresas. E é fundamental que gestores, empresários e donos de agências estejam capacitados para garantir a viabilidade do negócio.

‌



O encontro, que se insere nas iniciativas do Sinapro-SP de apoio ao crescimento das agências e do mercado publicitário paulista, deve reunir profissionais de agências e da indústria da comunicação de Bauru e da região, incluindo produtoras de vídeo e áudio, anunciantes e veículos de mídia.

As conversas serão conduzidas pelo advogado Marcus Garini, do GBDCL Advogados, com atuação reconhecida na área do direito empresarial, com destaque, principalmente, para consultoria tributária e societária, bem como trabalhos em fusões e aquisições.

‌



Participa também do Sinapro Talks, Patrícia Alexandre, diretora executiva do Sinapro-SP, que fará uma apresentação sobre os desafios do mercado publicitário e as iniciativas da entidade para promover o conhecimento e preparar as agências para os desafios da comunicação.

“Estamos dando sequência ao Sinapro Talks que, em 2025, contou com quatro edições, sendo duas delas em Bauru, e que, neste ano, deve abranger um número maior de eventos e localidades. Nosso objetivo é continuar contribuindo para o crescimento, qualificação e valorização das agências locais, promovendo conhecimento sobre temas que impactam diretamente o nosso setor”, explica Patrícia Alexandre.

‌



Para Ester Parreira, diretora regional do Sinapro-SP, receber novamente o Sinapro Talks em Bauru é uma oportunidade para as agências locais se atualizarem sobre questões fundamentais para a melhor gestão dos seus negócios, assim como trocarem experiência e conhecimento prático.

Lançado em 2025, o Sinapro Talks é realizado em diversos formatos — eventos presenciais e virtuais, como webinars e lives —, com convidados especiais a cada edição. Ao todo, já foram realizadas cinco edições.

A 5ª edição do Sinapro Talks - organizada pelo Sinapro-SP e House Criativa -, conta com apoio Institucional da APCM e patrocínio do Sincomércio, JCNET, TV Record, Extreme Reach e Animaly Flims.

Mais informações e inscrições podem obtidas pelo formulário disponibilizado pela organização.