Caso Kemilly Hadassa: Justiça do Rio começa a julgar primo acusado de estuprar e matar a criança A menina foi retira de casa, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, quando estava sozinha com os irmãos de 7 e 8 anos

A Justiça do Rio faz a primeira audiência de instrução e julgamento do acusado pelo assassinato da menina Kemilly Hadassa, nesta quarta-feira (20).

A criança foi violentada e morta pelo primo da mãe, em dezembro de 2023, segundo a polícia. O corpo de Kemilly foi achado dentro de um saco de ração, perto de um valão.

De acordo com as investigações, a menina foi retirada de casa, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, quando estava sozinha com os irmãos de 7 e 8 anos.

O acusado Reynaldo Rocha permanece preso e responde pelos crimes de homicídio qualificado, estupro de vulnerável e ocultação de cadáver.

A prisão

Logo após o crime, Reynaldo, que morava próximo à vítima, foi agredido por populares ao ser preso. A morte Kemilly Hadassa causou revolta entre vizinhos.

Durante as investigações, ele sempre foi acusado por parentes de ser o responsável sumiço da menina. De acordo com a família, o homem já havia cometido outros crimes na região.

Segundo a polícia, o suspeito, na época, confessou ter estuprado e matado a criança asfixiada. Na ficha criminal dele, já constava uma passagem por roubo, em 2021.