Celsinho da Vila Vintém vira réu e tem prisão preventiva decretada pela Justiça Segundo a polícia, ele é suspeito de articular uma aliança entre traficantes do Comando Vermelho e milicianos Rio de Janeiro|Do R7 06/06/2025 - 19h00 (Atualizado em 06/06/2025 - 19h23 )

Celsinho da Vila Vintém voltou a ser preso em maio deste ano RECORD

A Justiça do Rio de Janeiro tornou réu e decretou a prisão preventiva (sem prazo) de Celso Luiz Rodrigues, o Celsinho da Vila Vintém, um dos fundadores da facção ADA (Amigos dos Amigos).

Segundo o MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro), Celsinho foi denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A Promotoria confirmou que o documento foi recebido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Regional de Jacarepaguá.

Na mesma ação, também foram denunciados o miliciano André Costa Barros, conhecido como Boto, que está preso, e Edgar Alves de Andrade, o Doca ou Urso, que segue foragido.

‌



Em maio, Celsinho foi preso temporariamente pela polícia por suspeita de articular uma “aliança inédita” entre traficantes do Comando Vermelho e milicianos em negociações de territórios na zona oeste da cidade.

Ao ser levado para o presídio, ele negou as acusações e reafirmou que não havia retornado para o mundo do crime. Celsinho estava em liberdade havia dois anos após cumprir pena durante duas décadas.

