Com Lula e líderes empresariais, fórum do Brics debate rumos da economia global neste sábado Além disso, o conselho do banco do bloco se reúne em Copacabana para discutir cooperação para o desenvolvimento Rio de Janeiro|Rafaela Soares, Edis Henrique Peres e Ana Isabel Mansur, do R7 em Brasília 05/07/2025 - 08h47 (Atualizado em 05/07/2025 - 09h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nessa sexta (4), Lula participou da abertura da reunião do banco de desenvolvimento do bloco Ricardo Stuckert / PR - 04.07.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve participar do primeiro evento da Cúpula do Brics, que acontece no Rio de Janeiro entre esta sexta-feira (4) e segunda-feira (7).

O chefe do Executivo brasileiro se encontrará com mais de mil lideranças empresariais em um fórum para discutir comércio, segurança alimentar e energética, além de economia digital.

A cúpula ocorre sete meses após a reunião do G20 — também realizada na capital fluminense — e reúne representantes dos 11 países membros permanentes do bloco, incluindo Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Países como China, Rússia e Irã enviaram representantes em lugar de seus líderes principais. A presidência do bloco, neste ano, está a cargo do Brasil.

‌



Evento

Neste ano, o fórum abordará temas cruciais para o desenvolvimento econômico sustentável, com destaque para estratégias de comércio e segurança alimentar, transição energética, descarbonização, desenvolvimento de habilidades, economia digital, financiamento e inclusão financeira.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O encontro é organizado pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), coordenadora do Conselho Empresarial do Brics e da Women’s Business Alliance, grupos de engajamento do setor privado dos países membros durante a presidência brasileira do bloco.

‌



Banco

Já em um hotel em Copacabana, acontece a reunião anual do conselho do banco do Brics, que começou nessa sexta-feira (4). A ex-presidente e atual diretora da instituição, Dilma Rousseff, participa da ação.

Nesse ano, o foco será em inovação, financiamento e cooperação para o desenvolvimento. Além de Dilma, ministros, dirigentes do Novo Banco de Desenvolvimento, representantes de bancos multilaterais e da sociedade civil também estão envolvidos com a programação.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp