Tarifa Social: famílias de baixa renda terão luz de graça a partir de hoje; saiba quem tem direito Nova regra da Tarifa Social de energia elétrica entra em vigor hoje (5) e promete cerca de 60 milhões de pessoas em todo o país Brasília|Luiza Marinho*, do R7, em Brasília 05/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Antes, os descontos eram aplicados de formas diferentes, variando de 10% a 65% Paulo H Carvalho/Agência Brasília

A partir deste sábado (5), famílias inscritas na TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica) poderão ter isenção total na conta de luz desde que o consumo mensal não ultrapasse 80 quilowatts-hora (kWh).

A medida foi regulamentada pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) com o apoio do Ministério de Minas e Energia e integra a Medida Provisória nº 1.300/2025, em tramitação no Congresso Nacional.

Como solicitar o benefício

As famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único) e com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa poderão ter isenção total na conta de luz, desde que o consumo não ultrapasse o limite mensal.

Se o consumo for maior, a família pagará apenas pela diferença. Por exemplo, em uma conta de 100 kWh, o pagamento será referente aos 20 kWh excedentes.

‌



Quem ainda não está cadastrado, deve procurar o CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) mais próximo para realizar o cadastro e ter acesso ao benefício.

Mudanças da regulamentação

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

De acordo com o governo, cerca de 60 milhões de brasileiras e brasileiros devem ser beneficiados com a gratuidade. Para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a medida representa um avanço no combate à pobreza energética.

‌



“Essa medida representa a garantia de dignidade e alívio no orçamento de milhões de famílias brasileiras, especialmente das mais vulneráveis. A Tarifa Social é um instrumento essencial para a inclusão energética”, afirmou.

Antes, os descontos eram aplicados de formas diferentes, variando de 10% a 65%, com regras específicas para quilombolas e indígenas.

‌



Outra mudança relevante é para famílias com instalações trifásicas. Mesmo nesses casos, se o consumo ficar dentro dos 80 kWh, não haverá cobrança, pois o custo de disponibilidade da rede também foi ajustado.

Os custos da gratuidade serão cobertos pela CDE (Conta de Desenvolvimento Energético), um fundo que também subsidia outros programas sociais e incentivos energéticos no país.

Todos os anos, a Aneel define quanto cada distribuidora de energia deve pagar para manter a CDE.

* Sob supervisão de Leonardo Meireles

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp