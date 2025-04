Juíza posta homenagem para policial da Core morto no Rio: ‘Estaremos sempre juntos’ Tula Mello, viúva de João Marquini, se manifestou nas redes sociais após enterro do corpo do agente Rio de Janeiro|Do R7 02/04/2025 - 13h03 (Atualizado em 02/04/2025 - 13h10 ) twitter

Tula Mello postou homenagem para o marido nas redes sociais Reprodução/ Rede social

A juíza Tula Mello, viúva do policial João Marquini, morto em uma tentativa de assalto no Rio, postou uma homenagem para o marido nas redes sociais.

Na publicação com várias fotos do casal, Tula escreveu: “Voa, meu amor, além do infinito. Estaremos junto para sempre.”

Esta foi a primeira vez que a juíza se manifestou publicamente após morte do policial da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais).

O corpo do agente foi enterrado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na terça-feira (1º).

João morreu após ser baleado com cinco tiros de fuzil ao reagir a uma tentativa de assalto em Vargem Grande, na zona oeste da cidade.

Ele voltava de Campo Grande, na mesma região, após ter buscado o carro na casa da mãe. A juíza estava junto no momento do crime, mas dirigia outro veículo.

O automóvel de Tula chegou a ser atingido por disparos, mas ela escapou ilesa por estar em um carro blindado.

Segundo informações da RECORD, João chegou a ligar para um colega para pedir reforço, mas não houve tempo.

De acordo com as investigações, o casal foi surpreendido por um carro atravessado na pista ao passar pela estrada da Grota Funda.

O grupo criminoso que tentou assaltar o policial seria do traficante RD. A polícia suspeita que os bandidos tentavam roubar outro automóvel durante uma fuga.

A Delegacia de Homicídios investiga o caso. O veículo usado pelos criminosos foi apreendido. Até o momento, ninguém foi preso.

João Marquini era casado há pouco mais de uma ano com a juíza Tula Mello, do 3º Tribunal do Júri. Ele atuava na tropa de elite da Polícia Civil e chegou a fazer um curso na polícia norte-americana.

