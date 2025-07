Justiça do Rio mantém prisão do cantor Oruam em audiência de custódia O cantor foi levado para Complexo de Gericinó, em Bangu, na zona oeste da capital Rio de Janeiro|Do R7 23/07/2025 - 15h33 (Atualizado em 23/07/2025 - 16h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMINDO A NOTÍCIA Oruam teve a prisão mantida pela Justiça do Rio de Janeiro

Rapper se entregou na terça-feira (22) após ordem judicial

Artista foi indiciado após ser envolver em confusão durante apreensão de menor

Ele responde por crimes como dano ao patrimônio público, desacato e lesão corporal contra agente público

Oruam foi levado para o Complexo de Gericinó Reprodução/Record Rio

A Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão preventiva do rapper Mauro Davi Nepomuceno dos Santos, conhecido como Oruam, durante a audiência de custódia na tarde desta quarta-feira (23).

O cantor já foi levado para Complexo de Gericinó, em Bangu, na zona oeste da capital, onde deve permanecer sem prazo determinado.

Oruam teve a prisão decretada após tentar impedir uma ação da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), na noite dessa segunda-feira (21).

De acordo com as investigações, os agentes tentavam apreender um menor apontado como segurança do traficante Edgar Alves de Andrade, o Doca , chefe do Comando Vermelho, que saía da casa do artista.

‌



Oruam foi indiciado pela Polícia Civil pelos crimes de resistência qualificada, dano ao patrimônio público, desacato e lesão corporal contra agente público.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp