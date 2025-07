Oruam diz em vídeo que irá se entregar: ‘Não sou bandido’ O cantor teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Rio de Janeiro após ser indiciado pela Polícia Civil Rio de Janeiro|Do R7 22/07/2025 - 17h20 (Atualizado em 22/07/2025 - 18h25 ) twitter

O rapper Oruam afirmou em um vídeo publicado nas redes sociais, na tarde desta terça-feira (22), que se entregará à Polícia Civil. O cantor teve a prisão preventiva (sem prazo) decretada pela Justiça do Rio de Janeiro após ser indiciado pela Polícia Civil.

Na gravação, Oruam pediu desculpas aos fãs e disse que errou. “Vou me entregar, ‘tropa’, para provar a vocês que não sou bandido. Vou dar a volta por cima e, depois, vou vencer através da minha música”, disse.

Amo vocês desculpa qualquer coisa vou voltar mais forte ❤️ pic.twitter.com/83R5EMzmO9 — 🅞🅡🅤🅐🅜 22 🃏 (@mauro_davi6) July 22, 2025

O cantor entrou na mira da polícia após ser acusado de impedir uma ação da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), na noite dessa segunda-feira (21).

Segundo a polícia, os agentes tentavam apreender um menor apontado como segurança do traficante Edgar Alves de Andrade, o Doca, chefe do Comando Vermelho.

De acordo com as investigações, o suspeito saía da casa de Oruam, no Joá, na zona oeste da cidade, no momento em que foi abordado. Houve discussão e agressões.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o rapper xinga o delegado da DRE, Moysés Santana. Durante a confusão, pedras foram arremessadas em direção aos policiais.

Um homem que se envolveu no tumulto correu para casa cantor. Os policiais civis então entraram na residência para prendê-lo.

Após a confusão, o Oruam teria ido para o Complexo do Penha, na zona norte do Rio. Em um vídeo publicado na internet, ele chegou a dizer: “quero ver me pegar”.

O rapper foi indiciado pelos crimes de resistência qualificada, dano ao patrimônio público, desacato e lesão corporal contra agente público. Segundo o secretário Felipe Curi, o MC também iria responder por associação ao tráfico e tráfico de drogas.

