Oruam é transferido para cela compartilhada por presos do Comando Vermelho O rapper passou por uma audiência de custódia nesta segunda-feira (4), segundo a Seap Rio de Janeiro|Do R7 04/08/2025 - 19h05 (Atualizado em 04/08/2025 - 19h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rapper Oruam vira réu por tentativa de homicídio contra policiais civis Gc Mais

O rapper Oruam passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (4). Ele foi transferido de uma cela individual para outra coletiva dentro da Penitenciária Dr. Serrano Neves (Bangu 3), no Complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro. O espaço é compartilhado por presos vinculados à facção Comando Vermelho.

A informação foi confirmada pela Seap (Secretaria de Administração Penitenciária.

Na semana passada, o artista virou réu em um processo por tentativa de homicídio contra policais civis.

Oruam está preso desde o dia 22 de julho após se envolver em uma confusão ao atrapalhar o trabalho dos agentes que tentavam apreendeer um menor na saída da residência dele, no Joá, na zona oeste da cidade.

‌



Durante o tumulto, pedras foram atiradas na direção da viatura descaraterizada. Um dos policiais ficou ferido.

A defesa de Oruam considerou que a acusação de tentativa de assassinato é uma perseguição de caráter pessoal e uma estratégia de criminalização midiática.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp