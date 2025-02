PF prende suspeitos de corrupção no fornecimento de livros escolares em Belford Roxo Contratos eram feitos sem licitação com duas empresas desde 2017; material poderia ser solicitado gratuitamente ao MEC Rio de Janeiro|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 11/02/2025 - 08h16 (Atualizado em 11/02/2025 - 11h12 ) twitter

Prejuízo aos cofres públicos pode passar de R$ 100 milhões Divulgação/PF - 11.2.2025

A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (11) quatro suspeitos de participar de um esquema de corrupção no fornecimento de livros didáticos para a Secretaria de Educação de Belford Roxo (RJ). De acordo com as investigações, duas empresas concentrariam todos os contratos com o município desde 2017, mesmo o governo local podendo obter os livros gratuitamente por meio do Programa Nacional do Livro Didático do Ministério da Educação.

Os valores supostamente desviados eram do Fundeb (Fundo Nacional de Educação), e o prejuízo aos cofres públicos pode ultrapassar os R$ 100 milhões. Além disso, 150 policiais cumprem 42 mandados de busca e apreensão em dez cidades.

As fraudes, segundo a PF, eram cometidas mediante sucessivos pagamentos superfaturados, baseados em documentos falsos. “O desvio de recursos públicos teria sido acompanhado pelo pagamento de vantagens indevidas, por parte das empresas fornecedoras de material didático a agentes públicos do município de Belford Roxo, os quais se valeram de mecanismos de lavagem de dinheiro para ocultar a origem ilícita do montante recebido”, afirmou a corporação.

Mandados

Prisões

Quatro mandados de prisão preventiva nas cidades do Rio de Janeiro (RJ) e Nova Iguaçu (RJ).

Busca e apreensão

A operação cumpre 42 mandados nas seguintes cidades

Rio de Janeiro (RJ) — 14;

Nova Iguaçu (RJ) — 11;

Belford Roxo (RJ) — 7;

Fortaleza (CE) — 4;

Maricá (RJ) — 2;

Armação dos Búzios (RJ) — 1;

Mesquita (RJ) — 1;

Recife (PE) — 1; e

Paulista (PE) — 1.

Os suspeitos poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e contratação direta ilegal.