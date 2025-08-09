Polícia apreende arsenal e equipamentos para produzir munições em residência na zona oeste do Rio De acordo com os agentes, o investigado perdeu o registro de colecionador e já foi condenado por tráfico internacional de armas Rio de Janeiro|Do R7 09/08/2025 - 17h20 (Atualizado em 09/08/2025 - 17h27 ) twitter

Armas apreendidas estavam irregulares, de acordo com a polícia Polícia Civil

Um arsenal e equipamentos para produzir munições foram apreendidos em uma residência no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, neste sábado (9).

De acordo com as investigações, o material estava na casa de um homem que teve o registro de colecionador cancelado, em novembro de 2024, por perda de idoneidade.

No local, os agentes encontraram quatro pistolas de uso restrito, duas pistolas de uso permitido, um revólver, duas carabinas e um fuzil de uso restrito, além de munições de diversos calibres e grande volume de insumos para recarga, como espoletas, pólvora e estojos.

Os investigadores disseram que as armas apreendidas estavam irregulares. De acordo com levantamento da polícia, o suspeito possui condenação pela Justiça Federal pelo crime de tráfico internacional de armas.

Todo o material apreendido será encaminhado para perícia. A Desarme Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos) abriu um inquérito para apurar a prática de crimes previstos no Estatuto do Desarmamento com objetivo de reduzir o poder de fogo de organizações criminosas.

