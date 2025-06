Prefeitura do Rio veta projeto de lei que criaria ‘Dia da Cegonha Reborn’ Eduardo Paes publicou nas redes sociais seu veto para PL que homenagearia artesãs fabricantes dos “bebês reborn” Rio de Janeiro|Do R7 02/06/2025 - 11h48 (Atualizado em 02/06/2025 - 11h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bebês ultrarrealistas fazem sucesso com crianças e adultos RECORD

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, vetou nesta segunda-feira (2), o projeto de lei que criaria o “Dia da Cegonha Reborn”, que homenagearia as artesãs que fabricam bonecos ultrarrealistas que imitam bebês.

Paes publicou em suas redes sociais uma imagem com sua assinatura e o carimbo de veto integral para o PL, além da legenda: "Com todo respeito mas não dá…“.

A proposta do vereador Vitor Hugo (MDB), aprovada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, defendia que a data de 4 de setembro fosse incluída no calendário da cidade.

O texto reconhecia a surpresa com o novo universo, que envolve até parto, mas ressalta os casos em que bebês reborn são utilizados como terapia por psicólogos para o restabelecimento de lutos e outros traumas.

‌



“Nos casos de falecimento de um filho recém-nascido, o bebê reborn é utilizado por um curto período, sempre sob orientação profissional, auxiliando no processo de recomposição da mãe ou o pai enlutado”, dizia um trecho da justificativa.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp