Preso, rapper Oruam divulga carta aberta: 'Fase difícil que não desejo para ninguém' O cantor virou réu no processo que responde pelo crime de tentativa de homicídio contra policiais civis Rio de Janeiro|Do R7 20/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 02h00 )

Oruam se entregou à Polícia Civil após ter prisão decretada pela Justiça RECORD

Uma carta aberta assinada pelo rapper Oruam, que está preso há quase um mês, foi divulgada em um perfil do artista nas redes sociais.

No texto direcionado aos fãs, o cantor disse estar vivendo uma fase difícil que não deseja para ninguém. Apesar disso, ele afirmou manter a confiança na justiça.

“Quero que todos saibam que estou bem, com a cabeça erguida e o coração cheio de esperança. Mantendo o sorriso no rosto e a certeza de que a verdade uma hora vai vir à tona”.

Preso em Bangu 3, o cantor, que é filho de Marcinho VP, divide cela com detentos vinculados ao Comando Vermelho e precisou retirar a tintura vermelha do cabelo ao dar entrada no sistema prisional.

Oruam está na cadeia desde o último dia 22. Ele se entregou à polícia após se envolver em uma confusão durante a tentativa de apreensão de um adolescente na saída da residência dele, no Joá, na zona oeste do Rio.

No tumulto, o rapper e outras pessoas que estavam no local atiraram pedras na direção de uma viatura descaracterizada da polícia. Um dos agentes ficou ferido.

Oruam foi denunciado à Justiça e virou réu por tentativa de homicídio contra os policiais civis. Ele também responde a crimes como lesão corporal, desacato e dano a patrimônio.

