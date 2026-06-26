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Pré-candidato ao governo do RJ, André Português defende a renovação política

Ex-prefeito de Miguel Pereira ressalta que o trabalho na administração da cidade do interior é um exemplo para o Brasil

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Ex-prefeito de Miguel Pereira, o empresário André Português é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro e defende a renovação política no estado.


Com 26 anos de vida pública, André Português se apresenta como um gestor de prevenção e define a segurança pública como prioridade. Para o projeto de combate ao crime, ele terá ao lado a delegada Thaianne Moraes, escolhida como vice na chapa.


O ex-prefeito ainda comenta o trabalho na administração da cidade do interior do Rio, que se destaca no turismo. Para ele, os resultados são um exemplo para o estado e também para o Brasil. André revelou ter sido convidado para palestrar sobre o método aplicado em Miguel Pereira em 19 estados e 10 países.


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