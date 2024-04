Farmácia é invadida por criminosos em Itaperuna, interior do RJ Após buscas, os dois suspeitos foram localizados

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma farmácia foi invadida por criminosos em Itaperuna, interior do Rio de Janeiro. Os assaltantes foram agressivos e estavam armados. As câmeras de segurança registraram a ação dos assaltantes que durou menos de um minuto. Assim que os criminosos fugiram, as vítimas acionaram a Polícia Militar. Após buscas, os dois suspeitos foram localizados.