Traficante conhecida como ‘Diaba Loura’ morre no Morro do Fubá, zona norte do Rio

Suspeita é que Eveline Passos tenha morrido após confronto entre Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro

  • Confronto armado entre as facções Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro no Morro do Fubá, RJ.
  • Eveline Passos, conhecida como 'Diaba Loura', é a mulher morta durante o tiroteio.
  • Identificação de Eveline ainda aguarda confirmação do Instituto Médico Legal.
  • Familiares lamentam a morte nas redes sociais; PM monitora a situação na região.

 

Durante um confronto armado entre as facções Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro no Morro do Fubá, zona norte do Rio de Janeiro, uma mulher foi morta. A Polícia Militar acredita que se trata de Eveline Passos, conhecida como Diaba Loura. O corpo foi encontrado fora da área de conflito, enrolado em um lençol e vestido de preto.

Os tiroteios começaram na noite de quinta-feira (14) e se estenderam até a manhã desta sexta (15), causando pânico entre os moradores. Os policiais militares reconheceram características físicas de Eveline, incluindo tatuagens. A identificação oficial ainda aguarda confirmação do IML (Instituto Médico Legal).

Eveline Passos tinha um histórico de mudar de facções, traindo o Comando Vermelho para se juntar ao Terceiro Comando Puro. Sua morte foi lamentada por familiares nas redes sociais. A Polícia Militar continua monitorando a situação na região enquanto agentes de inteligência acompanham as redes sociais para entender melhor o clima local.

Quem foi a mulher morta no confronto no Morro do Fubá?

A mulher morta foi identificada como Eveline Passos, conhecida como Diaba Loura.


Qual foi a causa da morte de Eveline Passos?

Eveline Passos foi morta durante um confronto armado entre as facções Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro.

Onde o corpo de Eveline Passos foi encontrado?

O corpo de Eveline Passos foi encontrado fora da área de conflito, enrolado em um lençol e vestido de preto.


Como a Polícia Militar identificou Eveline Passos?

A identificação de Eveline Passos foi feita por policiais militares que reconheceram características físicas dela, incluindo tatuagens, mas a confirmação oficial ainda aguarda o Instituto Médico Legal.

