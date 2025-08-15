Traficante conhecida como ‘Diaba Loura’ morre no Morro do Fubá, zona norte do Rio
Suspeita é que Eveline Passos tenha morrido após confronto entre Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro
Durante um confronto armado entre as facções Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro no Morro do Fubá, zona norte do Rio de Janeiro, uma mulher foi morta. A Polícia Militar acredita que se trata de Eveline Passos, conhecida como Diaba Loura. O corpo foi encontrado fora da área de conflito, enrolado em um lençol e vestido de preto.
Os tiroteios começaram na noite de quinta-feira (14) e se estenderam até a manhã desta sexta (15), causando pânico entre os moradores. Os policiais militares reconheceram características físicas de Eveline, incluindo tatuagens. A identificação oficial ainda aguarda confirmação do IML (Instituto Médico Legal).
Eveline Passos tinha um histórico de mudar de facções, traindo o Comando Vermelho para se juntar ao Terceiro Comando Puro. Sua morte foi lamentada por familiares nas redes sociais. A Polícia Militar continua monitorando a situação na região enquanto agentes de inteligência acompanham as redes sociais para entender melhor o clima local.
Quem foi a mulher morta no confronto no Morro do Fubá?
A mulher morta foi identificada como Eveline Passos, conhecida como Diaba Loura.
Qual foi a causa da morte de Eveline Passos?
Eveline Passos foi morta durante um confronto armado entre as facções Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro.
Onde o corpo de Eveline Passos foi encontrado?
O corpo de Eveline Passos foi encontrado fora da área de conflito, enrolado em um lençol e vestido de preto.
Como a Polícia Militar identificou Eveline Passos?
A identificação de Eveline Passos foi feita por policiais militares que reconheceram características físicas dela, incluindo tatuagens, mas a confirmação oficial ainda aguarda o Instituto Médico Legal.
